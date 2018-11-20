На улице Бабушкина петербуржец "выгуливал" полкило амфетамина

Наркотик мужчина хранил в двух полиэтиленовых пакетах.

В Невском районе Петербурга был задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает "78".

По информации Главка, 1 февраля около часа дня у дома №118, корпус 1 по улице Бабушкина сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину. При осмотре у него нашли два полиэтиленовых пакета с порошком светлого цвета. Пакеты отправили на экспертизу, где было установлено, что порошок массой в 494 г является психотропом амфетамин.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное приобретение, хранение психотропного вещества".