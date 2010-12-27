Возле "Моста глупости" испортились ограничители высоты

Их установили всего месяц назад.

Возле "Моста глупости" пришли в негодность ограничители высоты. А их установили всего месяц назад. Об этом сообщили депутат ЗакСобрания Алексей Цивилев и общественный активист Олег Шляхтин вице-губернатору Петербурга Игорю Албину.

Спустя месяц после установки ограничители лишились вертикальных частей на опоре со стороны Ленсоветской дороги. Через две недели фура снесла балку с той же улицы. Кроме того, со стороны улицы Труда была полностью снесена опора. Власти хотят заменить сломанную конструкцию на иную, более прочную.

Напомним, ограничители возле "Моста глупости" установили после того, как под переправой не смогла проехать 150-я "Газель".

Фото: пресс-служба депутата Законодательного Собрания