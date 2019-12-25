  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Возле Исаакиевской площади до конца ноября ограничат проезд
Сегодня, 10:23
73
himif

Возле Исаакиевской площади до конца ноября ограничат проезд

0 0

Также ограничение движения ожидается на Волхонском шоссе.

Возле Исаакиевской площади с 20 июня по 20 ноября ограничат проезд транспорта. Как сообщили в ГАТИ, недоступным станет участок улицы Якубовича от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади – вокруг дворца Безбородко будут устанавливать леса и пешеходную галерею для последующих работ по реставрации фасадов и окраске кровли.

Также ограничения ждут разворотное кольцо Волхонского шоссе: с 20 по 25 июня там пройдет ремонт дорожного покрытия. Проезд будет ограничен.

Ранее мы сообщали, что Среднеохтинский проспект перекрыли с 16 июня из-за ремонта.

Фото: Piter.TV

Теги: гати, исаакиевская площадь, ограничение движения
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии