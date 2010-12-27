Приставы Петербурга хотят увеличить до 90 тысяч штраф водителя-лихача за пьяное вождение

Управлявший в пьяном состоянии автомобилем водитель получил штраф от ГИБДД на 30 тысяч. Он не торопился оплачивать долг, поэтому приставы отправили запрос на удвоение его штрафа.

Водитель из Петербурга может получить дополнительный удвоенный штраф за то, что не торопился оплатить долг перед государством. 28-летнего молодого человека оштрафовали сотрудники ГИБДД за вождение в пьяном состоянии. Сотрудники УФССП Красногвардейского района завели исполнительное производство о взыскании 30 тысяч. Кроме штрафа молодого человека лишили водительских прав на полтора года.

Молодого человека уведомили, что просрочка платежа может привести его к новому наказанию за уклонение от исполнения административного наказания. Но должник не принял к сведению сообщения от судебного пристава. В итоге в суд ушел протокол о назначении штрафа в двукратном размере, то есть 60 тысяч рублей. Пока документы шли до суда молодой человек заплатил штраф. Однако это может не спасти его от дополнительного штрафа.