Приставы Петербурга хотят увеличить до 90 тысяч штраф водителя-лихача за пьяное вождение

Водитель из Петербурга может получить дополнительный удвоенный штраф за то, что не торопился оплатить долг перед государством. 28-летнего молодого человека оштрафовали сотрудники ГИБДД за вождение в пьяном состоянии. Сотрудники УФССП Красногвардейского района завели исполнительное производство о взыскании 30 тысяч. Кроме штрафа молодого человека лишили водительских прав на полтора года.
Молодого человека уведомили, что просрочка платежа может привести его к новому наказанию за уклонение от исполнения административного наказания. Но должник не принял к сведению сообщения от судебного пристава. В итоге в суд ушел протокол о назначении штрафа в двукратном размере, то есть 60 тысяч рублей. Пока документы шли до суда молодой человек заплатил штраф. Однако это может не спасти его от дополнительного штрафа.