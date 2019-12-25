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Возгорание в универсаме на Большевиков произошло в офисно-складском помещении
Сегодня, 10:29
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Возгорание в универсаме на Большевиков произошло в офисно-складском помещении

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Возгорание в универсаме "Невский" на проспекте Большевиков произошло в офисно-складском помещении на площади 50 кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Таким образом, огонь охватил 50, а не 100 кв. метров. Сообщение о пожаре в доме №6/1 на проспекте Большевиков поступило в 08:45. Пожар случился на втором этаже. Общая площадь помещения составляет 200 кв. метров. Эвакуацию провели еще до приезда спасателей. По нашей информации, открытое горение ликвидировали в 09:54.

Сведений о пострадавших не поступало. 

Фото: Александр Иванов / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK

Теги: пожар, универсам
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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