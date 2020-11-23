На проспекте Большевиков загорелся универсам

Возгорание произошло в помещении площадью 100 на 100 метров.

Утром 23-го ноября на втором этаже универсама "Невский" произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации Piter.TV, в огне в доме №6/1 по проспекту Большевиков оказались утеплитель и обстановка на площади 100 кв. метров. На 09:25 оставалась угроза того, что пламя перекинется на первый этаж. Людей эвакуировали из здания еще до прибытия спасателей.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что смертельное ДТП с угонщиком "Инфинити" в Петербурге привело к уголовному делу.

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