В Колпино загорелась Lada Granta без номеров

Пострадавших в результате инцидента нет.

Вечером воскресенья, 29 января, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Культуры в Колпино. Об этом стало известно Piter.TV.

Огонь охватил припаркованную машину Lada Granta при неустановленных обстоятельствах. На автомобиле отсутствовали номера, однако их удалось установить при осмотре места происшествия. Также известно, что авто принадлежит 31-летнему мужчине.

В результате возгорания автомобиль выгорел частично, пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Науки сгорел автомобиль "Форд".

Фото: Piter.TV