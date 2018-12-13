На петербургского водителя маршрутки могут завести уголовное дело за неработающие фары

Изначально в его отношении было возбуждено административное дело.

Прокуратура Калининского района проверила ООО "ПИТЕРАВТО" после сообщений об использовании для перевозок транспортных средств с неисправностями. Об этом сообщает пресс-служба городского надзорного органа.

В ходе проверки подтвердилось, что водитель маршрутки использовал ПАЗ с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. В маршрутном автобусе не работали аварийные выходы, звуковой сигнал, внешние световые приборы и замки дверей.

В отношении водителя было возбуждено дело об административной ответственности. Помимо этого, водителю было запрещено возить на этой маршрутке людей до устранения выявленных неисправностей.

Однако, водитель ослушался и теперь ему может грозить уголовное дело.

В апреле на Дунайском проспекте маршрутка влетела в минивен.

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