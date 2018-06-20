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На Дунайском проспекте маршрутка влетела в минивен
Сегодня, 16:43
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TretyakovaS

На Дунайском проспекте маршрутка влетела в минивен

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На месте ДТП работали врачи и сотрудники МЧС.

Днем 20 апреля на Дунайском проспекте у дома 24 произошло столкновение минивена и маршрутки. Об этом сообщают очевидцы группы " ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, водитель маршрутки не успел заторзмозить. В результате столкновения пострадали двое пассажиров маршрутки, а также пассажирка "Фольксвагена" получили травмы средней степени тяжести.

На место прибыли сотрудники МЧС для оказания технической помощи. Также на месте работала "скорая".

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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