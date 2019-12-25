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Нарушенное благоустройство в Петербурге восстановят за 150 млн рублей
Сегодня, 15:54
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Нарушенное благоустройство в Петербурге восстановят за 150 млн рублей

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Работы пройдут на дорогах и улицах города.

АО "Коломяжское" объявило тендер на ремонт и восстановление нарушенного благоустройства дорог и улиц Северной столицы. За эти мероприятия готовы предложить ровно 150 млн рублей.

ББудущий исполнитель должен будет заняться несколькими разноплановыми мероприятиями. В зону его ответственности войдут линейные объекты, работы по обустройству дорог, а также регулирование положения крышек колодцев, укладка трубопроводов и нанесение разметки на проезжую часть.

Аукцион пройдёт по по сумме цен единиц услуг. Завершить мероприятия необходимо до конца 2023 года. 

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе готовятся построить физкультурно-оздоровительный комплекс.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, нарушенное благоустройство, ремонт дорог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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