Нарушенное благоустройство в Петербурге восстановят за 150 млн рублей

Работы пройдут на дорогах и улицах города.

АО "Коломяжское" объявило тендер на ремонт и восстановление нарушенного благоустройства дорог и улиц Северной столицы. За эти мероприятия готовы предложить ровно 150 млн рублей.

ББудущий исполнитель должен будет заняться несколькими разноплановыми мероприятиями. В зону его ответственности войдут линейные объекты, работы по обустройству дорог, а также регулирование положения крышек колодцев, укладка трубопроводов и нанесение разметки на проезжую часть.

Аукцион пройдёт по по сумме цен единиц услуг. Завершить мероприятия необходимо до конца 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе готовятся построить физкультурно-оздоровительный комплекс.

Фото: Piter.TV