В Невском районе готовятся построить физкультурно-оздоровительный комплекс

На сооружение, которое откроется в конце следующего года, готовы потратить почти 100 млн рублей.

ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" объявило тендер на строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Невском районе Петербурга. Как выяснил Piter.TV из документации на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 99,9 млн рублей.

Судя по техзаданию, здание будет прямоугольным и разноэтажным. В нём можно будет проводить тренировки сразу по нескольким видам спорта, включая баскетбол, волейбол, ганбол, дзюдо, мини-футбол, самбо и спортивную аэробику. Для этого подрядчик оборудует несколько отдельных залов, а также административные и технические помещения. Окончание строительства намечено на 30 октября 2023 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 16 августа.

Ранее мы сообщили о том, что на ремонт дорог в южных и северных районах Петербурга суммарно готовы выделить более 6 млрд рублей.

Фото: Piter.TV