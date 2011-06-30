Воскресенье в Петербурге и Ленобласти пройдёт с грозами и ливнями

Если хотите выйти на улицу, не забудьте зонтик.

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область окончательно пришла осень, с сильным ветром и дождями. Однако всё ещё тепло. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров в воскресенье, 29 сентября, покажут до +14 градусов.

В Северной столице и Ленобласти в ночь на воскресенье обещают почти без осадков, но облачно и до +7 градусов. Днём в городе ожидается до +13 градусов, а в Ленинградской области воздух прогреется до +14. При этом синоптики обещают кратковременные дожди, местами ливни, днём с грозой.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами в прибрежных районах порывы до сильного. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее эксперты рассказали, опасна ли для Петербурга аномально тёплая осень.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"