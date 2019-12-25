Восемнадцатилетнюю девушку отец силой вернул домой в Выборге

Полиция выясняет обстоятельства семейной драмы с наручниками

9 мая в полицию Выборга обратились местные жители, ставшие очевидцами похожей на похищение сцены. Согласно их показаниям, молодую девушку в наручниках мужчины в гражданской одежде усадили в машину и увезли - очевидно, против ее воли. Девушка находилась в состоянии стресса и плакала.

Наряд полиции отправился на место происшествия, однако, еще до совершения розыскных мероприятий в полицию обратился и сам инициатор своеобразного задержания, назвавшийся отцом девушки. По его словам, подобные крайние меры предпринимаются в связи с проблемами в семье. Полиция проводит дополнительную проверку обстоятельств инцидента, на данный момент известно, что девушка является совершеннолетней.

В апреле этого года Конституционный суд обязал изменить статью Уголовного кодекса для защиты жертв домашнего насилия.

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