Восемь станций метро должны начать проектировать в Петербурге в 2020 году

Город потратит на это почти миллиард рублей.

В 2020 году в Петербурге начнут планировать строительство восьми станций метро. Средства уже заложены в бюджет города. Об этом сообщает агентство REGNUM со ссылкой на главу комитета по экономической политике Валерия Москаленко.

Мы существенно наращиваем расходы на проектирование объектов метрополитена, формируя таким образом проектный задел прокомментировал спикер

Отметим, что на данные нужды направят 982 миллионов рублей. Они покроют проектно-изыскательные работы по 27 объектам, 17 из которых будут завершены в следующем году. Это касается участка Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до "Путиловской", а участка Невско-Василеостровской ветки от "Беговой" до "Зоопарка", а также участка "От Комендантского проспекта" до "Шуваловской" по Фрунзенско-Приморской линии.

Эти средства будут вдвое превышать объемы расходов, которые чиновники принимали в 2017 году.

Расходы на развитие метрополитена на 2020 составят 13,7 млрд рублей. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

На развитие метрополитена предусматривается 13,7 миллиарда рублей. Из них на строительство 12,7 миллиарда рублей (8 объектов) добавил Москаленко

Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный одобрил рост цен на проезд в 5 рублей в 2020 году.

Фото: Piter.tv

