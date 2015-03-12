Экстренные службы рассказали о предполагаемых причинах возгорания.

Восемь человек погибли при пожаре в общежитии на юге Москвы. Об этом рассказали региональные экстренные службы. Известно, что первые сообщения о возгорании стали поступать в 23:47 вечера 28 июля по местному времени. Пострадало здание, расположенной по Алма-Атинской улице, дом семь, корпус два. В помещении на первом этаже там располагается хостел.

Согласно предварительной информации, все жертвы трагедии были мигрантами. Спасен еще один человек, а 200 постояльцев были эвакуированы на улицу из здания. Столичному департаменту по транспорту и полиции пришлось временно перекрывать автомобильное движение по Алма-Атинской улице. К 06:47 пламя было потушено, а спасатели начали разбирать завалы.

Местные жители уточнили, что хостел имеет отдельный вход с торца дома, а на всех окнах установлены решетки. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети. К еще большему воспламенению привели решетки на окнах и попытки самостоятельно ликвидировать огонь. Очевидцы отметили, что эвакуационный выход из хостела был заблокирован. В экстренных ведомствах предположили, что сигнализацию в помещении могло отключить руководство хостела.

Более 20 спасателей МЧС тушили торговый центр на проспекте Стачек.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы