Воровка пробралась в коммуналку на улице Ивана Черных через окно

Правоохранители из Кировского района задержали воровку, которая решила ограбить коммунальную квартиру необычным способом. Как стало известно Piter.TV, 24-летняя женщина проникла в помещение на втором этаже через окно.
Преступление произошло еще в субботу, 8 октября. Подозреваемся забралась по металлической решетке и похитила из комнаты, в которой проживает гражданка Узбекистана, деньги, продукты и золотое кольцо. Общий ущерб составляет 70 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело. До этого женщина уже была неоднократно судим за грабеж.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина попытался украсть 41 упаковку шоколадных конфет из гипермаркета"
Фото: Piter.TV
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