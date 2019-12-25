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Воровка пробралась в коммуналку на улице Ивана Черных через окно
Сегодня, 9:56
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Воровка пробралась в коммуналку на улице Ивана Черных через окно

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Ранее судимую молодую женщину задержали. Общий ущерб от её "визита" составил 70 тыс. рублей

Правоохранители из Кировского района задержали воровку, которая решила ограбить коммунальную квартиру необычным способом. Как стало известно Piter.TV, 24-летняя женщина проникла в помещение на втором этаже через окно.

Преступление произошло еще в субботу, 8 октября. Подозреваемся забралась по металлической решетке и похитила из комнаты, в которой проживает   гражданка Узбекистана, деньги, продукты и золотое кольцо. Общий ущерб составляет 70 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. До этого женщина уже была неоднократно судим за грабеж.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина попытался украсть 41 упаковку шоколадных конфет из гипермаркета"

Фото: Piter.TV

Теги: воровство, криминал, происшествие, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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