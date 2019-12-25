Воры опустошили валютный сейф в храме на Васильевском острове

Неизвестные унесли с собой более 12 тысяч евро, около 3 тысяч долларов и 800 тысяч рублей.

Днем 12 марта в полицию Василеостровского района обратился 63-летний настоятель домовой церкви святой великомученицы Анастасии и заявил об ограблении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам протоирея, неизвестные опустошили сейф храма, расположенного на набережной лейтенанта Шмидта, 39. Добычей грабителей стали 12 345 евро, 2965 долларов и 800 тысяч рублей. Общий ущерб оценен в 2 млн рублей.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге из сейфа финдиректора коммерческой фирмы украли почти 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV