Петербуржец за серийную кражу велосипедов и скутеров сядет в тюрьму на 11 лет

Ранее он уже был судим за тяжкое преступление.

В Петродворцовом районе Петербурга суд вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя Евграфа Богданова, которые подозревался в краже скутером и велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Злоумышленник, по версии следствия, воровал с придомовых территорий и подъездов скутеры и велосипеды. Во время следствия мужчина свою вину полностью признал и раскаялся. Ранее он уже был судим за тяжкое преступление.

С учетом предыдущей судимости мужчину приговорили к 11 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Купчинский "внук" с декабря прошлого года ограбил 10 пенсионерок.

Фото: Piter.TV