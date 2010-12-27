Из офиса на Елизарова украли две печи для обжига керамики

Стоимость ущерба составила 650 тысяч рублей.

Полиция Невского района Петербурга разыскивает неизвестного, который в ночь на 28 октября проник в офис на проспекте Елизарова и похитил две печи для обжига и прессования керамики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам директора фирмы, неизвестный проник в помещение, отжав стеклопакет на 3 этаже. Стоимость похищенного оборудования оценивается в 428 тысяч и 222 тысячи рублей. Общая сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.

По факту случившегося ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербуржец отдал 130 тысяч рублей за скидочную карту магазина.

Фото: Piter.TV