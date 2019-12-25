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Вооруженные мигранты угрожали жителям Сланцев ночью 8 июля
Сегодня, 12:50
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Вооруженные мигранты угрожали жителям Сланцев ночью 8 июля

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Полиция задержала приезжих из Узбекистана по подозрению в нападении на прохожих.

Полицейские Сланцев задержали двоих приезжих из республики Узбекистан по подозрению в нападении на местных жителей ночью 8 июля. Молодые люди 20 и 24 допрашиваются в связи с инцидентом, произошедшим на улице Маяковского: по показаниям очевидцев и пострадавших, "мигранты" угрожали ножом прохожим, на некоторых нападали и били. 

На данный момент известно об одном пострадавшем: с травмами в больницу был доставлен местный житель. 33-летний мужчина был госпитализирован с ранением в области живота. Причины конфликта и главные виновники устанавливаются. 

Недавно вооруженный ножом мужчина отправил троих жителей Свердлова в больницу. 

Фото: Pixabay

Теги: драка на маяковского, конфликты с мигрантами, нападение с ножом в сланцах, рабочие из узбекистана
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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