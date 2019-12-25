Вооруженные мигранты угрожали жителям Сланцев ночью 8 июля

Полиция задержала приезжих из Узбекистана по подозрению в нападении на прохожих.

Полицейские Сланцев задержали двоих приезжих из республики Узбекистан по подозрению в нападении на местных жителей ночью 8 июля. Молодые люди 20 и 24 допрашиваются в связи с инцидентом, произошедшим на улице Маяковского: по показаниям очевидцев и пострадавших, "мигранты" угрожали ножом прохожим, на некоторых нападали и били.

На данный момент известно об одном пострадавшем: с травмами в больницу был доставлен местный житель. 33-летний мужчина был госпитализирован с ранением в области живота. Причины конфликта и главные виновники устанавливаются.

Недавно вооруженный ножом мужчина отправил троих жителей Свердлова в больницу.

Фото: Pixabay