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В Петербурге вооруженная 8-классница с приятелем ограбила жителя Псковской области
Сегодня, 9:55
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вооруженная 8-классница с приятелем ограбила жителя Псковской области

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Мужчине брызнули в лицо из баллончика и украли iPhone 12 Mini.

Полиция Петербурга задержала 15-летнюю девушку, ученицу 8 класса, по подозрению в разбойном нападении. Об этом стало известно Piter.TV.

По версии следствия, школьница вместе с молодым человеком, вооружившись перцовым баллончиком, ножом и пистолетом, ограбила жителя Псковской области на Маршала Жукова. Мужчине брызнули в лицо из баллончика и украли iPhone 12 Mini. Общая сумма ущерба составила 49 тысяч рублей.

В настоящий момент стражи порядка разыскивают молодого человека 17-18 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении таксиста в Красном Селе.

Фото: Piter.TV

Теги: подростки, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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