В Петербурге вооруженная 8-классница с приятелем ограбила жителя Псковской области

Мужчине брызнули в лицо из баллончика и украли iPhone 12 Mini.

Полиция Петербурга задержала 15-летнюю девушку, ученицу 8 класса, по подозрению в разбойном нападении. Об этом стало известно Piter.TV.

По версии следствия, школьница вместе с молодым человеком, вооружившись перцовым баллончиком, ножом и пистолетом, ограбила жителя Псковской области на Маршала Жукова. Мужчине брызнули в лицо из баллончика и украли iPhone 12 Mini. Общая сумма ущерба составила 49 тысяч рублей.

В настоящий момент стражи порядка разыскивают молодого человека 17-18 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в избиении таксиста в Красном Селе.

Фото: Piter.TV