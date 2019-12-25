В Петербурге трудятся сотни тысяч волонтёров

По прогнозам, число добровольческих организаций в ближайшие годы будет только расти.

В Северной столице насчитывается около 100 тыс. волонтёров, которые готовы уделять свободное время для безвозмездной помощи городу и петербуржцам. Многие работают в благотворительных организациях, отправляют необходимые вещи и продукты питания. О развитии волонтёрского движения в Петербурге и по всей стране рассказало издание Spb.aif.ru.

Судя по информации комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города на Неве, в сфере образования на данный момент задействованы 22 тыс. горожан-волонтеров. Ещё около 25 тыс. оказывают помощь в гражданско-патриотическом воспитании, примерно17 тыс. – в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

Благотворительный фонд "Нужна помощь" приводит статистику, согласно котрой каждый десятый россиянин занимался волонтерством хотя бы раз в год. Приемущество благотворительности состоит в том, что ей можно заниматься на разовой или постоянной основе. Кроме того, в городе возможно организовать собственный волонтёрский проект или обсудить подобные инициативы на площадке ресурсного центра "Форма Добра".

По мнению социолога Николай Соколова, число желающих участвовать в благотворительных организациях со временем будет только расти. Прежде всего это связано с кризисом коммерциализации и нестабильной мировой экономикой. Все большее число людей задумываются об улучшении среды своего существования собствеными силами. Поэтому уборка территории, уход за пожилыми людьми и помощь незащищённым группам населения становятся более актуальными.

Вопреки распространенному мнению, волонтерство – это не служение абстрактным идеалам. Это забота о себе и своих близких. Потому что нормальный, воспитанный человек не хочет гулять с детьми по свалке и не сможет безучастно смотреть, как сосед мучается от голода или болезни. Волонтером становится тот, кто не готов ждать, когда кто-то придет и решит проблему. Идея продать себя подороже в историческом плане стала массовой не так давно, полтора-два столетия назад, но за это время сильно подорвала способность общества к самоорганизации. Николай Соколов, социолог

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