Волонтеры доставили горячее питание медикам Красногвардейского района

Добровольцы доставили более 50 горячих обедов для врачей в филиалы поликлиники №17.

Петербургские волонтеры доставили врачам трех филиалов Городской поликлиники №17 горячие обеды, предоставленные благотворительным фондом "ДоброДомик". В акции участвовали добровольцы волонтерского центра партии "Единая Россия", молодёжки ОНФ и Общероссийского народного фронта.

Врачебно-сестринские бригады получили более 50 наборов горячего питания. Участковый врач-терапевт поликлиники №17 Ольга Агутина поблагодарила команду волонтеров за помощь и поддержку.

В пресс-службе партии напомнили, что в петербургском волонтерском центре более 2500 активистов в 18 районах города, с марта прошлого года они выполнили более 50 тыс. заявок.

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Фото: пресс-служба Единой России