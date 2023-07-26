Володин заявил, что желание США и ЕС изолировать Россию обернулось их самоизоляцией

Спикер ГД рассказал о том, что Москва сохранила своих международных друзей.

Желание американцев и Европейского союза изолировать Россию обернулось их собственной самоизоляцией. Такое мнение в ходе выступления на завершающем пленарном заседании в весенней сессии Государственной Думы сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Коллеги, для многих сегодня стало очевидным, что гегемония США закончилась. Большинство населения планеты выступает за многополярный мир, справедливый миропорядок. Желание США и Евросоюза изолировать Россию обернулось их самоизоляцией. Вячеслав Володин, спикер ГД России

Политик подчеркнул, что несмотря на беспрецедентные внешнее давление, угрозы и препятствия, а также попытки запугать другие независимые государства и заставить их свернуть сотрудничество с Россией провалились. Депутаты фиксируют большое количество друзей страны. В частности, многие из них прибыли в Петербург на саммит "Россия-Африка" по приглашению главы государства Владимира Путина.

Война против России стала ошибкой Вашингтона и Брюсселя, заявил Володин.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ