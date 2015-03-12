Володин: закон о регулировании платного приема в вузы примут в весеннюю сессию

Спикер ГД РФ раскрыл планы по поддержке профессиональных кадров страны.

Государственная Дума в весеннюю сессию 2025 года примет закон, закрепляющий за федеральным правительством должностные полномочия по регулированию объемов платного приема на обучение в высших учебных учреждениях страны, чтобы он поступил на подпись главе государства Владимиру Путину. Соответствующее заявление сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сделал перед коллегами в ходе выступления заседании Совета законодателей в Петербурге.

Что касается полномочий, то это, конечно, уже вопрос парламента. Мы со своей стороны, как вы это видите, законодательную инициативу, которая такие полномочия дает, уже внесли в Государственную думу. Поэтому постараемся сделать все, чтобы в течение весенней сессии закон был принят и поступил на подпись президенту. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

В случа принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Изменения не затронут вступительную кампанию 2025 года. Вячеслав Володин отметил, что ориентироваться в подготовке специалистов нужно под запросы внутреннего рынка для того, чтобы молодые ребята, получив профессию, затем имели возможность благополучно трудоустроиться.

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Фото и видео: Совет Федерации