Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что политику Владимиру Жириновскому намного лучше. Такое заявление депутат сделал перед коллегами на пленарном заседании в нижней палате парламента 22 февраля. Он уточнил, что общался с госпитализированным лидером ЛДПР. Сейчас тот находится в Центральной клинической больнице и справляется с последствиями заражения коронавирусной инфекцией. Пациент пока что остается под наблюдением медицинского персонала.
Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают.
Вячеслав Володин, депутат ГД
Спикер выразил надежду на то, что Владимир Жириновский в марте 2022 году сможет вернуться к работе в зале пленарных заседаний.
Лидер КПРФ Зюганов: Жириновский идет на поправку.
Фото: YouTube / Госдума России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все