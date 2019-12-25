Володин сообщил, что Жириновскому намного лучше

В Госдуме рассказали о состоянии здоровья лидера ЛДПР.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что политику Владимиру Жириновскому намного лучше. Такое заявление депутат сделал перед коллегами на пленарном заседании в нижней палате парламента 22 февраля. Он уточнил, что общался с госпитализированным лидером ЛДПР. Сейчас тот находится в Центральной клинической больнице и справляется с последствиями заражения коронавирусной инфекцией. Пациент пока что остается под наблюдением медицинского персонала.

Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают. Вячеслав Володин, депутат ГД

Спикер выразил надежду на то, что Владимир Жириновский в марте 2022 году сможет вернуться к работе в зале пленарных заседаний.

Лидер КПРФ Зюганов: Жириновский идет на поправку.

Фото: YouTube / Госдума России

