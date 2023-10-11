Володин считает нужным продолжить реализацию программы развития Калининградской области

Спикер ГД рассказал о том, что региону приходится справляться с санкциями и внешними угрозами.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что реализация программы социально-экономического развития Калининградской области должна быть продолжена. Об этом он заявил в ходе правительственного часа с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Парламентарий напомнил о темах, которые в летний сезон депутаты обсуждали во время выездного совещания Совета Думы в регионе. Специалист уточнил, что законодатели едины во мнении о том, что важно продолжать программу.

Решение о реализации адресной программы для Калининградской области о социально-экономическом развитии было принято нашим президентом. Жители ждут, что эта программа будет продолжена, потому что у нее срок заканчивается. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Вячеслав Володин пояснил, что ситуация будет обсуждаться еще раз в ходе рассмотрения бюджета на 2024 год и последующие 2025-2026 годы. В Госдуме РФ призвали министерство по экономическому развитию объединить возможности посоциально-экономического развитию Калининградской области. Спикер ГД подчеркнул, что речь идет об особом для страны регионе, которые больше других сталкивается с внешними вызовами и санкционным давлением.

Володин призвал запустить внутрирегиональные перевозки по Волге.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ