Он также назвал их ключевое преимущество.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, за какими политическими союзами будущее. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Госдумы.

Володин напомнил последние заявления Евросоюза, согласно которым беднейшим странам будет грозить голод, если Россия не разрешит вывезти для них зерно из Украины. Он напомнил, что Москва сделала все необходимое для отправки продовольствия. Также спикер отметил, что ситуация по зерну показывает, за кем будущее. Володин назвал БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС.

Ключевое преимущество этих организаций, что они основаны на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин предложил запланировать слушания о запрете ЛГБТ-пропаганды в ближайшее время.

Видео: YouTube / ParlamentRu