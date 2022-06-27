Он отметил, что сегодня российские солдаты защищают безопасность страны и своих соотечественников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уволиться преподавателей, выступающих против спецоперации. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний.

Володин отметил, что сегодня российские солдаты защищают безопасность страны и своих соотечественников. Он призвал быть честными перед военными, чтобы они увидели, что за ними вся России.

Тот, кто начинает искажать информацию и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Фальков назвал четырехлетний срок обучения бакалавров недостаточным.

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