Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уволиться преподавателей, выступающих против спецоперации. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний.
Володин отметил, что сегодня российские солдаты защищают безопасность страны и своих соотечественников. Он призвал быть честными перед военными, чтобы они увидели, что за ними вся России.
Тот, кто начинает искажать информацию и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Ранее Фальков назвал четырехлетний срок обучения бакалавров недостаточным.
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