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Володин призвал уволиться преподавателей, выступающих против спецоперации

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Он отметил, что сегодня российские солдаты защищают безопасность страны и своих соотечественников.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уволиться преподавателей, выступающих против спецоперации. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний.

Володин отметил, что сегодня российские солдаты защищают безопасность страны и своих соотечественников. Он призвал быть честными перед военными, чтобы они увидели, что за ними вся России.

Тот, кто начинает искажать информацию и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Фальков назвал четырехлетний срок обучения бакалавров недостаточным.

Видео: Госдума России

Теги: вячеслав володин, госдума, преподаватели, спецоперация, увольнение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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