Спикер взял ситуацию под личный контроль.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области. Об этом он сообщили в аккаунте сторонников политика в Instagram.

Володин рассказал, что он попросил прокурора региона проверить закупку десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, которую накануне провело областное правительство. Сделка была совершена между "Саратовским аптечным складом" и подмосковной фирмой "Сигмафарм".

В посте в Instagram сказано, что цена вызвала возмущение у саратовцев. Они передали информацию о сделке в приёмную Володина. Тот в этот момент находился на рабочем месте. Спикер, узнав о ситуации, обратился с просьбой проверки к прокурору Саратовской области.

Сообщается, что Володин взял ситуацию под личный контроль.

Ранее Володин призвал ЦБ объяснить гражданам, почему раздача денег не помогает при пандемии.