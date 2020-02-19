Володина до слез рассмешили на заседании Госдумы

Депутаты предложили транслировать заседание думы в туалетах.

Депутат рассмешил спикера нижней палаты Вячеслава Володина во время заседания. В Госдуме предложили транслировать планерные заседания в "места для размышлений".

С такой инициативой выступил депутат фракции "Справедливая Россия" Игорь Моляков. Володин сквозь смех предложил определить перечень мест, где депутаты размышляют.

Вместе с тем Владимир Жириновский предложил выдавать парламентариям слуховые аппараты. Лидер ЛДПР предложил сменить работу тем, кто плохо слышит.

Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что в Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы.

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