Володарский мост обновят за 17,5 млн после самопроизвольной разводки

Специалисты установили, что некоторые элементы моста нуждаются в экстренной замене.

Подрядчик на Володарском мосту заменит разводные механизмы ради безопасного проезда автомобилей. На данную работу из бюджета будет выделено 17,6 миллионов рублей. О необходимости данной меры пришли к выводу эксперты, занимавшиеся проверкой состояния переправы. Информация об аукционе появилась на официальном сайте государственных закупок. Компании, выигравшей тендер, придется заменить детали подъема и разводки конструкции. О выборе Смольного станет известно 21 сентября.

Отметим, что работы запланированы на конец сентября - начало октября 2018 года. Полностью выполнить ремонт специалисты надеются к концу апреля 2019 года. Оплату чиновники проведут по факту выполненной работы.

По данным представителей Правительства, ремонт скажется на графике навигации Володарского моста.

Фото: Piter.tv