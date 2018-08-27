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К КРТИ обратились с просьбой проверить все мосты Петербурга после аварии на Володарском
Сегодня, 11:47
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lesjasap
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К КРТИ обратились с просьбой проверить все мосты Петербурга после аварии на Володарском

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Политики считают, что переправы должны быть протестированы ради безопасности населения.

Парламентарий Михаил Романов обратился к председателю Следственного комитета по региону Александру Бастрыкину, а также генеральному прокурору Юрию Чайке с инициативой проверить все мосты на факт исправности. Также официальное письмо направлено в адрес губернатора Георгия Полтавченко. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Особое внимание переправы Северной столицы вызвали после инцидента с самопроизвольной разводкой Володарского моста.

Это очень серьезное происшествие. Пострадали автомобилисты, но ведь потерпевших могло быть и больше: Володарский мост имеет пешеходные тротуары, по мосту движется и общественный транспорт, в том числе трамваи. Наконец, в разгаре сезон судоходства по Неве, которая в этом месте имеет сильное течение. Этот инцидент может быть поводом для тревоги за состояние прочих разводных переправ Санкт-Петербурга

считает Михаил Романов

Спикер добавил, что на данный момент мосты города находятся под управлением Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Возможно, заказчику и подрядчику ремонта, вместо того чтобы рапортовать о досрочном открытии движения по мосту, стоило потратить еще два дня на его тестирование при максимальной транспортной нагрузке

резюмировал политик

 

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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