К КРТИ обратились с просьбой проверить все мосты Петербурга после аварии на Володарском

Парламентарий Михаил Романов обратился к председателю Следственного комитета по региону Александру Бастрыкину, а также генеральному прокурору Юрию Чайке с инициативой проверить все мосты на факт исправности. Также официальное письмо направлено в адрес губернатора Георгия Полтавченко. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Особое внимание переправы Северной столицы вызвали после инцидента с самопроизвольной разводкой Володарского моста.
Это очень серьезное происшествие. Пострадали автомобилисты, но ведь потерпевших могло быть и больше: Володарский мост имеет пешеходные тротуары, по мосту движется и общественный транспорт, в том числе трамваи. Наконец, в разгаре сезон судоходства по Неве, которая в этом месте имеет сильное течение. Этот инцидент может быть поводом для тревоги за состояние прочих разводных переправ Санкт-Петербурга
считает Михаил Романов
Спикер добавил, что на данный момент мосты города находятся под управлением Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Возможно, заказчику и подрядчику ремонта, вместо того чтобы рапортовать о досрочном открытии движения по мосту, стоило потратить еще два дня на его тестирование при максимальной транспортной нагрузке
резюмировал политик
Фото: Piter.tv