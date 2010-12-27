Ученые установят точные причины самопроизвольного поднятия‍ Володарского моста

Работы будут проводится примерно месяц.

СПб ГКУ "Мостотрест" проведет специальное обследование Володарского моста, чье незапланированное поднятие привело к ДТП. Разработкой плана работ займутся специалисты из ПГУПС Императора Александра I. Об этом сообщает пресс-служба строительной компании.

Ученым предстоит изучить разводное пролетное строение, опоры разводного пролета, механическое и гидравлическое оборудование, проанализировать техническую документацию по сооружению, провести измерения и съемки и оценить техническое состояние переправы. В ходе работ, которые будут проводится примерно месяц, специалисты смогут установить реальные причины непроизвольного поднятия моста.

Напомним, что сам инцидент случился в субботу, 25 августа. В результате подъема моста на 30-40 сантиметров случилось ДТП: Лада Калина врезалась в полотно моста, на большой скорости. Водитель попал в больницу в очень тяжелом состоянии.

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