На Волковском проспекте горела квартира

К ликвидации пожара привлекалось три спецмашины и 15 спасателей.

Сегодня, 15 мая, во Фрунзенском районе районе произошел пожар. На Волковском проспекте в доме 12 вспыхнула квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:38. В четырехкомнатной квартире загорелась комната. Пламя охватило три квадратных метра.

К ликвидации пожара привлекалось три спецмашины и 15 спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что ангар в Выборгском районе потушили.

Фото: Piter.tv

