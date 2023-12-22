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На Волковском проспекте горела квартира
Сегодня, 14:58
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На Волковском проспекте горела квартира

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К ликвидации пожара привлекалось три спецмашины и 15 спасателей.

Сегодня, 15 мая, во Фрунзенском районе районе произошел пожар. На Волковском проспекте в доме 12 вспыхнула квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:38. В четырехкомнатной квартире загорелась комната. Пламя охватило три квадратных метра.

К ликвидации пожара привлекалось три спецмашины и 15 спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что ангар в Выборгском районе потушили.

Фото: Piter.tv
 

Теги: горела квартира, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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