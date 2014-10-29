Волк: в трех регионах РФ полиция предъявила обвинение за бандитизм

В МВД рассказали о пресечении незаконной деятельности в Москве, Подмосковье и Тамбовской областях.

Российские правоохранительные органы в Москве предъявили обвинение в бандитизме нескольким фигурантам уголовных дел об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, а также об умышленном повреждении чужого имущества, о вымогательстве, хулиганстве и незаконном обороте оружия. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что злоумышленники действовали с октября 2022 по февраль 2024 года не только в столице, но и Московской и Тамбовской областях.

Они вымогали у местных жителей денежные средства, а также требовали передачи им прав собственности на автомобиль и часть квартиры. При этом угрожали применением насилия и уничтожением имущества. пресс-служба МВД РФ

Согласно предварительным сведениям в целях устрашения жертв фигуранты расследования стреляли из пневматического оружия по окнам квартир и автомобилям. Одному из граждан был причинен вред здоровью средней тяжести. Ущерб от деятельности преступников составил более 12 миллионов рублей, а потерпевшими считаются семеро человек. В полиции уточнили, что в настоящее время троим подозреваемым мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а женщине – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. У злоумышленников изъяты боевой револьвер, 14 патронов, пневматическая газобаллонная винтовка и пули, средства связи.

На юго-востоке Москвы задержали обвиняемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере.

Фото и видео: МВД Медиа