В Волгограде пресесещена деятельность порностудий, функционировавших в двух квартирах

Полиция пресекла работу ОПГ, изготавливавшей и распространявшей материалы интимного характера.

Российские правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность порностудий, размещенных в двух местных квартирах. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ по Волгоградской области. Известно, что задержание участников криминального бизнеса задержали оперативники при силовой поддержке Росгвардии. В общей сложности пойманы пятеро подозреваемых. Они занимались изготовлением и распространением порнографических материалов. Фигуранты расследования осуществляли видеозапись и интернет-трансляцию запрещённого контента для аудитории со всего мира в круглосуточном режиме.

В полиции считают, что преступную организованную группу возглавлял 36-летний местный житель. Мужчина привлёк к противоправной деятельности ещё двух человек, которые выступали в роли администраторов вебкам-студий. Сотрудники осуществляли подбор актрис, а также техническое обслуживание устройств, отвечали за создание интимных материалов. Непосредственными участниками съёмок являлись женщины в возрасте от 18 до 35 лет, две из которых в текущий момент задержаны.

В отношении подозреваемых ведется уголовное дело по пунктами "а" и "б" части 3 статьи 242 УК РФ. Глава ОПГ и администратор заведения задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Сейчас полицией решается вопрос об заключении под стражу фигурантов расследования. Еще трем женщинам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Также они находятся под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа