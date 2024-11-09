В Югре задержан злостный нарушитель ПДД, который за 10 лет пять раз был уличён в нетрезвом вождении

Водитель на Lexus пытался скрыться от автоинспекторов, зная, что он не может управлять машиной з-за лишения прав.

В ХМАО-Югре российскими правоохранительными органами задержан злостный нарушитель ПДД. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях регионального управления МВД РФ. Речь идет о 39-летнем жителе Ханты-Мансийска. За период с 2015 по начало 2025 года он пять раз был уличён в вождении в состоянии опьянения. При этом четыре раза в качестве наказания злоумышленнику назначалось лишение права управления транспортными средствами.

Для примера, в 2024 году, когда мужчина в очередной раз оказался за рулём машины в нетрезвом виде, в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Тогда судебная инстанция лишила фигуранта расследования водительских прав на пять лет, а также отправила на принудительные работы. Спустя год россиянин вновь попал в поле зрения сотрудников полиции. В ходе патрулирования городских дорог автоинспекторы обратили внимание на иномарку Lexus, водитель которого, заметив их, резко свернул в переулок. Далее маши на на высокой скорости попыталась скрыться. Однако служебный экипаж последовал за дорогостоящим автомобилем. На неоднократные требования об остановке шофер не реагировал и продолжал движение, грубо нарушая ПДД. Также водитель совершил наезд на тротуар.

После непродолжительного преследования машина остановилась во дворе жилого дома по улице Менделеева, а выскочивший из салона мужчина забежал в подъезд, где вскоре был задержан полицейскими. пресс-служба МВД РФ по региону

Позже оперативники установили, что у автовладельца нет водительских прав.. В этот раз правонарушитель был трезв, но не имел права управлять автомобилем. В отношении нарушителя составлены административные материалы по части 2 статьи 12.25, статье 12.3, статье 12.15 КоАП РФ. Дополнительно мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 264.3 УК РФ. Принадлежащий ему Lexus отправлен на специализированную стоянку.

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Фото и видео: МВД Медиа