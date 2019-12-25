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Вокруг Якутска бушуют 3 лесных пожара
Сегодня, 10:55
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MShaffter

Вокруг Якутска бушуют 3 лесных пожара

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Город утонул в дыму из-за лесных пожаров.

Возле Якутска пожарные тушат 3 лесных пожара.

Вокруг Якутска разгорелись 3 лесных пожара, и город стоит весь в дыму. По данным ГУ МЧС загрязнение воздуха не наблюдается, показатели в пределах нормы. Тем не менее, жителям рекомендуется по возможности оставаться дома и не открывать окна.

На территории округа горит лес на площади 8 Га. В тушении пожаров задействованы 30 десантников и парашютистов регионального подразделения "Авиалесоохраны". Всего в Якутии сегодня тушат 37 лесных пожаров на общей площади 468,2 гектара. 

Вероятные причины возникновения природных пожаров сухие грозы.

Ранее:В Иркутской области ликвидировали 13 лесных пожаров за сутки

Фото: ВК, CrimYakutia.ru: Криминальные новости Якутии 18+

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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