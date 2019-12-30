Вокалистка "Пес и группа" назвала возможную причину смерти основателя коллектива

Евгению Гудкову долгое время не могли поставить диагноз.

Соавтор песен, басистка и вокалистка "Пса и группы" Инна Маклакова рассказала "Невским Новостям" из-за чего мог умереть создатель группы Евгений Гудков.

По словам артистки, Гудкову долго не могли поставить диагноз, один из врачей поставил ему генетическое мутационное заболевание. После назначенного лечения музыканту становилось лучше, а после появлялись осложнения.

На данный момент, конечно, ни я, ни мама Жени не будем разбираться в каких-то деталях, потому что сейчас это кажется не важным, – рассказала Инна Маклакова

По словам девушки, незадолго до смерти Евгений стал задыхаться, у него повысилось давление и его увезли на скорой. В больнице его пришлось ввести в медикаментозный сон.

Маклакова рассказала, что у них было много планов относительно развития и творчества.

Относительно группы, естественно, нет четкой картины, что с ней будет. Мысли сейчас не об этом. Но есть один релиз, который мы не издали, могу сказать, что он точно будет выпущен, – добавила Маклакова

Евгений Гудков, которому было 28 лет, скончался накануне.

Фото: ВК