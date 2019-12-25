Военные химики ЗВО обработали сборные пункты Военных комиссариатов Ленобласти

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа каждый день проводят обработку сборных пунктов Военных комиссариатов города и области, передает пресс-служба ЗВО в понедельник, 3 мая.
Специальным раствором обрабатывают прилегающую территорию, места стоянки машин, фундаменты и фасады зданий, входные группы, служебные помещения и места построения личного состава – всего более 5 тысяч квадратных метров. Мероприятие помогает обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.
Военные также начали обрабатывать транспорт, который будут использовать для перевозки военнослужащих к местам их дальнейшей службы.
Отмечается, что в соединения и воинские части армии прибудут около 1,5 тысяч призывников.
Ранее мы писали, что в июне петербуржцам станут доступны еще три прямые авианаправления в города России.
Фото: пресс-служба ЗВО
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