Военные ЗВО продемонстрируют новейшие ракетные комплексы в Кронштадте

В портовом городе состоится международный военно-технический форум "Армия-2020".

С 27 по 29 августа в Кронштадте состоится международный военно-технический форум "Армия-2020". Гостям будут продемонстрированы новейшие береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", "Искандер". Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Кроме того, военнослужащие покажут военную и спецтехнику противовоздушной обороны, ракетных войск, сил специального назначения, военной полиции. На кораблях-музеях "Тамбовский комсомолец" и эсминце "Беспокойный" пройдут специальные выставки. Также в городе будет открыт будет работать уникальный для страны музей батискафов "Эра гидрокосмоса", который считается крупнейшим в мире.

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Фото: ВКонтакте / vecherniykronshtadt