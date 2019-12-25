Водоросли окрасили Финский залив в ярко-зелёный цвет

Это явление связано с ежегодным разложением водорослей.

Вода Финского залива в районе пляжа Ласковый в пятницу, 22 июля, окрасилась в ярко-зеленый цвет. Об этом рассказали в Росприроднадзоре.

Это явление связано с ежегодным разложением водорослей. Как объяснили в Росприроднадзоре, водоросли имеют много пигмента фикоцианин синего цвета, который и даёт такую яркость.

Аномальная жара в Петербурге и области спровоцировала цветение и отмирание водных растений. В прошлом году Финский залив в этом месте окрасился в ярко-зелёный цвет в конце июня.

Ранее петербургские коммунальщики готовятся к непогоде.

Фото: Вконтакте / Людмила Есина