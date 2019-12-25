"Водоканал" убирает последствия сильного дневного дождя

Бригады предприятия перебросили в Колпино.

После сильного дождя, который прошел днем во вторник, 21 июля, специалистам "Водоканала" приходится убирать последствия.

В пресс-службе предприятия сообщили, что система канализации, которая была рассчитана на 7,2 мм за 20 минут, выдержала не везде. Больше всего не повезло Колпинскому району: на Загородной улице выпало осадков почти вдвое больше нормы, а канализации на участке не оказалось. Подтопило также Привокзальную площадь и Тверскую улицу. Петербуржцы отправили 25 заявок в службу "Водоканала", 7 из них – на локальные скопления воды в Колпино.

С последствиями борются 67 аварийных бригад.

Ранее мы писали, что после самого жаркого дня июля в Петербург придет похолодание.

Фото: Piter.TV