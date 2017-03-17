Водителю, устроившему смертельное ДТП в Челябинске, избрали меру пресечения

По фату ДТП с пятью машинами в Челябинске было возбуждено уголовное дело. Как сообщает КП-Челябинск со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, водителю, который выскочил на перекресток, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Отмечается, что водитель Volkswagen Passat выскочил на перекресток на красный сигнал светофора. В результате автомобиль врезался в Lada Granta. Пострадали еще три машины.
Lada Granta из-за удара вылетела на перекресток, машину развернуло. Очевидцы сообщили, что женщина, сидевшая на переднем пассажирском сидении, вылетела из салона. Она погибла. В автомобиле было двое детей.
Всего в больницу из-за аварии госпитализировали четыре человека.
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