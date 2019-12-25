Водителям самокатов в Петербурге выписали более 2 млн предупреждений

На сегодняшний день сервисы проката самокатов выписали более 2500 штрафов.

Водителям самокатов в Петербурге в ходе проверочных мероприятий выписали более 2 млн предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

На сегодняшний день сервисы проката самокатов выписали более 2500 штрафов и заблокировали более семи тысяч аккаунтов. Одна из последних проверок прошла в Центральном районе на набережной реки Фонтанки. Отмечается, что нарушителей останавливали за езду на самокате вдвоем либо по узкому тротуару. С ними проводили профилактические беседы.

Ранее мы сообщали, что больше 60% жителей Петербурга хотят запрета аренды электросамокатов.

Фото: Piter.tv