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Водителям самокатов в Петербурге выписали более 2 млн предупреждений
Сегодня, 13:48
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Водителям самокатов в Петербурге выписали более 2 млн предупреждений

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На сегодняшний день сервисы проката самокатов выписали более 2500 штрафов.

Водителям самокатов в Петербурге в ходе проверочных мероприятий выписали более 2 млн предупреждений. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

На сегодняшний день сервисы проката самокатов выписали более 2500 штрафов и заблокировали более семи тысяч аккаунтов. Одна из последних проверок прошла в Центральном районе на набережной реки Фонтанки. Отмечается, что нарушителей останавливали за езду на самокате вдвоем либо по узкому тротуару. С ними проводили профилактические беседы.

Ранее мы сообщали, что больше 60% жителей Петербурга хотят запрета аренды электросамокатов.

Фото: Piter.tv

Теги: предупреждения, самокаты, санкт-петербург, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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