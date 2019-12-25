Основными аргументами в пользу этой инициативы считают небезопасную езду и регулярные аварии.

Больше 60% жителей Петербурга хотят запрета аренды электросамокатов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса SuperJob.

За запрет сервисов по аренде электросамокатов выступили 2/3 опрошенных респондентов. Основными аргументами в пользу этой инициативы считают небезопасную езду и регулярные аварии. Против запрета выступили 24%. Они выступают за создание инфраструктуры для велосипедов и самокатов. Также сообщается, что за лето граждан, поддерживающих идею запрета сервисов аренды электросамокатов в Петербурге, стало больше.

Ранее мы сообщали, что езду на электросамокатах в Петербурге будут ограничивать, но полностью не запретят.

Фото: Piter.tv