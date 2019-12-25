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Больше 60% жителей Петербурга хотят запрета аренды электросамокатов
Сегодня, 9:53
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Больше 60% жителей Петербурга хотят запрета аренды электросамокатов

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Основными аргументами в пользу этой инициативы считают небезопасную езду и регулярные аварии.

Больше 60% жителей Петербурга хотят запрета аренды электросамокатов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса SuperJob.

За запрет сервисов по аренде электросамокатов выступили 2/3 опрошенных респондентов. Основными аргументами в пользу этой инициативы считают небезопасную езду и регулярные аварии. Против запрета выступили 24%. Они выступают за создание инфраструктуры для велосипедов и самокатов. Также сообщается, что за лето граждан, поддерживающих идею запрета сервисов аренды электросамокатов в Петербурге, стало больше.

Ранее мы сообщали, что езду на электросамокатах в Петербурге будут ограничивать, но полностью не запретят.

Фото: Piter.tv

Теги: запрет, опрос, санкт-петербург, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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