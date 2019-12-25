Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

В оперативном штабе рассказали о действиях сотрудников полиции во время режима самоизоляции.

Столичным водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима самоизоляции. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Они рассказали, что у правоохранительных органов будет право останавливать автомобилистов и пассажиров транспортных средств для того, чтобы уточнить цель их поездки.

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В оперативном штабе заметили, что во время поездки у водителя обязательно должен быть с собой документ, который удостоверяет его личность. Пешком москвичи имеют возможность дойти только до ближайшего магазина с продуктами, товарами первой необходимости или аптеки. на собственной машине они имеют право добраться до соседнего гипермаркета.

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