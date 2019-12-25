На нарушениях ПДД на улице Маршала Казакова "поймали" 12 человек

Протоколы об административном правонарушении были составлены в ходе специального рейда.

Накануне, 10 февраля, прошла профилактическая акция по безопасности дорожного движения на ул. Маршала Казакова. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

На улице Маршала Казакова пролегают трамвайные пути, по которым движутся трамваи ускоренного маршрута №60. В утренние часы на дорогах появляются пробки, поэтому некоторые автомобилисты, стремясь объехать затор, выезжают на рельсы. Они не только подвергают опасности людей, находящихся на остановках, но и нарушают стабильную работу электротранспорта.

Как рассказали сотрудники отдела ГИБДД по Красносельскому району и Трамвайного парка №8, в ходе рейда было составлено 12 протоколов об административном правонарушении.

Трамваи маршрута №60 работают в режиме "как в метро" - идут с интервалом в 3-4 минуты. Они позволяют пассажирам добираться из спальных районов юго-запада до станций метрополитена. Маршрут входит в топ-3 самых популярных среди наземного транспорта Петербурга.

Ранее Piter.tv писал, что на улице Комсомола столкнулись иномарка и трамвай.

Фото: Piter.tv