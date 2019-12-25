Водителя каршеринга арестовали из-за наркотического опьянения на улице Доблести

Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

В субботу вечером, 11 апреля, на улице Доблести у дома 35к1 инспекторы ДПС задержали водителя каршеринга. Об этом сообщили в соцсетях.

Мужчина 28 лет под наркотическим опьянением был за рулем "Ниссана", однако отказался от медицинского освидетельствования. Нарушителя не только лишат прав и выпишут штраф в ГИБДД, но также оштрафуют в каршеринговой фирме, автомобиль которой эвакуировали сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что на улице Коммуны автомобиль "Рено" протаранил припаркованные машины.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте